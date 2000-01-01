Ривлин извинился за нарушение авторских прав

На своей странице в Facebook президент Израиля написал, что признает, что действительно нарушил авторские права, распространив через свои учетные записи в социальных сетях снимок, принадлежащий небезызвестному фотоагентству Flash 90.
В своем извинении он упомянул "важность борьбы" за признание важности работы и справедливое отношение к фотожурналистам, уточняет издание.
Ривлин также поблагодарил фотографа Гили Йаари, который и сообщил политику о допущенном нарушении.
Отметим, что максимальный штраф за такие нарушения авторских прав составляет 100 тысяч шекелей (28 500 долларов США) для одной фотографии.