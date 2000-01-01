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Ривлин извинился за нарушение авторских прав | Фото:01.05 14:27   MIGnews.com

Ривлин извинился за нарушение авторских прав

Президенту Израиля Реувену Ривлину пришлось публично извиняться за непреднамеренное нарушение авторских прав путем использования изображения из фотоагентства без получения требуемого разрешения.

Об этом во вторник, 1 мая сообщает The Times of Israel.

На своей странице в Facebook президент Израиля написал, что признает, что действительно нарушил авторские права, распространив через свои учетные записи в социальных сетях снимок, принадлежащий небезызвестному фотоагентству Flash 90.

В своем извинении он упомянул "важность борьбы" за признание важности работы и справедливое отношение к фотожурналистам, уточняет издание.

Ривлин также поблагодарил фотографа Гили Йаари, который и сообщил политику о допущенном нарушении.

Отметим, что максимальный штраф за такие нарушения авторских прав составляет 100 тысяч шекелей (28 500 долларов США) для одной фотографии.
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