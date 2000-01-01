01.05 12:02 MIGnews.com

"Закон об объявлении войны премьером - безумие"

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Член Кнессета от партии Еш Атид Офер Шелах подверг резкой критике принятый минувшей ночью закон, позволяющий премьер-министру и министру обороны принимать решение о начале военной операции или войны.Шелах заявил: “Поправка к закону, принятая вчера, и позволяющая в определенных ситуациях премьер-министру и министру оборону принимать решение о начале войны - просто безумие. Эта поправка окажется в центре деятельности многих комиссий расследования, которые будут пытаться понять, как мы оказались в состоянии войны. Речь идет о решении одного человека - потому что премьер-министр часто исполняет обязанности министра обороны. Согласно этому безумному закону, он единолично может принять решение , которое приведет к войне”.