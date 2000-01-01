Аббас возложил всю вину за Холокост на евреев

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас в понедельник заявил, что истинной причиной Холокоста стало "социальное поведение" представителей еврейского народа и "финансовые вопросы", а не пропаганда антисемитских настроений в европейском обществе.
Отметим, что ранее Абу-Мазен также утверждал, что Израиль создали как "колониальный проект, не имеющий ничего общего с иудаизмом".
Аббас также утверждал, что Израиль был европейским проектом с самого начала, подчеркнув, что европейские лидеры, такие как лорд Артур Бальфур из Великобритании, ограничивают иммиграцию евреев в свои страны, одновременно поощряя иммиграцию евреев на Землю Израиля.