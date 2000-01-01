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ЕС не устраивает перенос введения пошлин на сталь 01.05 13:27   MIGnews.com

ЕС не устраивает перенос введения пошлин на сталь

Временное исключение Европейского союза из-под действия введенных США дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия продолжит период неопределенности на рынке, говорится в заявлении ЕК.

Так, ЕК приняла во внимание решение США продолжить исключение для ЕС в контексте внедрения импортных пошлин на сталь и алюминий на короткий период - до 1 июня 2018 года. Это решение американской стороны продолжит неопределенность на рынке, что уже оказало негативное влияние на решения в сфере бизнеса.

В заявлении говорится, что ЕС должен быть полностью выведен из-под действия этих мер, и они не могут обосновываться требованиями нацбезопасности.


Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем продолжит дискуссию с американским правительством по урегулированию этого вопроса.
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