ЕС не устраивает перенос введения пошлин на сталь

Так, ЕК приняла во внимание решение США продолжить исключение для ЕС в контексте внедрения импортных пошлин на сталь и алюминий на короткий период - до 1 июня 2018 года. Это решение американской стороны продолжит неопределенность на рынке, что уже оказало негативное влияние на решения в сфере бизнеса.
В заявлении говорится, что ЕС должен быть полностью выведен из-под действия этих мер, и они не могут обосновываться требованиями нацбезопасности.
Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем продолжит дискуссию с американским правительством по урегулированию этого вопроса.