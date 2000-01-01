01.05 11:36 MIGnews.com

"Хизбалла" готова сложить оружие

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Заместитель главы “Хизбаллы” шейх Наим Кассем сообщил, что она готова отказаться от вооруженной борьбы - но только на следующий день после того, как Израиль прекратит свое существование.В интервью иранскому агентству IRNA Кассем заявил: “Израиль не хочет видеть “Хизбаллу” и Иран в Сирии. Он считает, что лучшим решением будет, если США и их союзники начнут войну в Сирии, а Тель-Авив убережет себя от этой кампании. Но у Вашингтона - свои собственные расчеты, и он понимает, что любая война в Сирии может превратиться в мировую, с участием таких игроков, как Иран и Россия”.касем также указал на то, что США “тянут время”, в надежде на то, что ситуация на местах изменится сама собой, и что у американцев нет решений и планов по Сирии.Кассем подчеркнул, что “Хизбалла” готова к любым сценариям, а Израиль не готов к войне и страшится ее”. Кассем сказал: “Хотя я и считаю, что Израиль устрашен на очень высоком уровне, “Хизбалла” должна быть готова к любым вариантам”.