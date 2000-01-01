Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









`Хизбалла` готова сложить оружие 01.05 11:36   MIGnews.com

"Хизбалла" готова сложить оружие

Заместитель главы “Хизбаллы” шейх Наим Кассем сообщил, что она готова отказаться от вооруженной борьбы - но только на следующий день после того, как Израиль прекратит свое существование.

В интервью иранскому агентству IRNA Кассем заявил: “Израиль не хочет видеть “Хизбаллу” и Иран в Сирии. Он считает, что лучшим решением будет, если США и их союзники начнут войну в Сирии, а Тель-Авив убережет себя от этой кампании. Но у Вашингтона - свои собственные расчеты, и он понимает, что любая война в Сирии может превратиться в мировую, с участием таких игроков, как Иран и Россия”.

касем также указал на то, что США “тянут время”, в надежде на то, что ситуация на местах изменится сама собой, и что у американцев нет решений и планов по Сирии.

Кассем подчеркнул, что “Хизбалла” готова к любым сценариям, а Израиль не готов к войне и страшится ее”. Кассем сказал: “Хотя я и считаю, что Израиль устрашен на очень высоком уровне, “Хизбалла” должна быть готова к любым вариантам”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:44
Нетаниягу: Мы раскрыли секретный архив иранского атома
11:37
Орен: Израилю следует принять мирный план Трампа
11:24
Нетаниягу обсудил с Макроном и Меркель ядерное соглашение
10:48
Компания Vector Capital купила 25% акций израильской KELA
10:34
Директор "Бней Цион" переведен под домашний арест
10:28
Проект "Верим в полицию" набирает ход
10:21
В Иерусалиме вскрыт террористический заговор ХАМАСа
10:00
В Газе взорвался боевик ХАМАСа
09:39
"Обаме было известно все, о чем рассказал Нетаниягу"
09:37
Сенатор-республиканец: Нетаниягу не сказал ничего нового
09:05
Премьеру и министру обороны дано право начинать войну
08:51
Иран отреагировал на обвинения Нетаниягу
08:21
Как иранские архивы оказались в Израиле?
07:16
Помпео: досье Нетаниягу подтверждает наши подозрения
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus