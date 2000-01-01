01.05 12:34 MIGnews.com
Нацист претендует на место в Сенате от штата Калифорния
На место в Сенате от штата Калифорния претендует некий Патрик Литтл, утверждающий, что он готов посвятить всю свою жизнь тому, чтобы "публично разоблачить тех евреев, которые контролируют его страну".
Об этом во вторник, 1 мая сообщает The Times of Israel
.
По данным издания, свои идеи откровенный нацист изложил в видео, размещенном на YouTube.
Уточняется, что Патрик Литтл является одним из основных конкурентов сенатора-демократа Дайэнн Файнстайн.
Согласно результатам социологического опроса, поддержать антисемита и большого фаната идеи превосходства представителей белой расы над всеми остальными расами готовы только 18% избирателей.
Дайэнн Файнстайн поддерживают 39% калифорнийских избирателей, принявших участие в опросе, уточняет издание.
Отметим, что выборы запланированы на ноябрь этого года.
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