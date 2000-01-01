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Нацист претендует на место в Сенате от штата Калифорния | Фото:01.05 12:34   MIGnews.com

Нацист претендует на место в Сенате от штата Калифорния

На место в Сенате от штата Калифорния претендует некий Патрик Литтл, утверждающий, что он готов посвятить всю свою жизнь тому, чтобы "публично разоблачить тех евреев, которые контролируют его страну".

Об этом во вторник, 1 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, свои идеи откровенный нацист изложил в видео, размещенном на YouTube.

Уточняется, что Патрик Литтл является одним из основных конкурентов сенатора-демократа Дайэнн Файнстайн.

Согласно результатам социологического опроса, поддержать антисемита и большого фаната идеи превосходства представителей белой расы над всеми остальными расами готовы только 18% избирателей.

Дайэнн Файнстайн поддерживают 39% калифорнийских избирателей, принявших участие в опросе, уточняет издание.

Отметим, что выборы запланированы на ноябрь этого года.
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