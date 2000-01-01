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Орен: Израилю следует принять мирный план Трампа | Фото:01.05 11:37   MIGnews.com

Орен: Израилю следует принять мирный план Трампа

Главный израильский чиновник Михаэль Орен заявил в понедельник, что его правительство никогда не имело более благоприятного союзника в Белом доме, чем Дональд Трамп, и поэтому оно должно приветствовать предстоящий мирный план своей администрации, независимо от его содержания.

Об этом во вторник, 1 мая сообщает The Times of Israel.

Заместитель премьер-министра Израиля по дипломатическим вопросам добавил, что давно анонсированный, но пока что так и не представленный мирный план, конечно, потребует от Израиля некоторых уступок, однако не принять его было бы глупо.

Отметим, что в самое ближайшее время Дональд Трамп пообещал представить мирный план, который должен положить конец многолетнему конфликту между Израилем и Палестинской автономией.
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