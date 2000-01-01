Северная и Южная Корея демонтируют громкоговорители
Эра пропаганды на Корейском полуострове закончилась – начался демонтаж громкоговорителей, которые длительное время вещали на границе.
Договоренность, достигнутая на саммите на минувшей неделе, начали реализовать во вторник, 1 мая, после оглашения через громкоговорители.
Первой шаг сделала Южная Корея, Минобороны заявило, что начнет принимать меры со вторника. Позже о демонтаже заявила и Северная Корея.
О взаимном прекращении вещания пропаганды в преддверии межкорейского саммита стало известно неделю назад, пишет Reuters.
27 апреля в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове прошла встреча президента Республики Корея Му Чжэ Ина с диктатором КНДР Ким Чен Ыном. Стороны договорились о подписании мирного договора и возобновлении железнодорожного сообщения между странами.
Ким Чен Ын также пообещал "не будить" президента Южной Кореи ракетными запусками.
Также северокорейский диктатор допустил возможность отказа от ядерного оружия в случае предоставления КНДР гарантий безопасности со стороны США и активизации дипломатических контактов с Вашингтоном.