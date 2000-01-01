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Северная и Южная Корея демонтируют громкоговорители 01.05 16:04   MIGnews.com

Северная и Южная Корея демонтируют громкоговорители

Эра пропаганды на Корейском полуострове закончилась – начался демонтаж громкоговорителей, которые длительное время вещали на границе.

Договоренность, достигнутая на саммите на минувшей неделе, начали реализовать во вторник, 1 мая, после оглашения через громкоговорители.

Первой шаг сделала Южная Корея, Минобороны заявило, что начнет принимать меры со вторника. Позже о демонтаже заявила и Северная Корея.

О взаимном прекращении вещания пропаганды в преддверии межкорейского саммита стало известно неделю назад, пишет Reuters.

27 апреля в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове прошла встреча президента Республики Корея Му Чжэ Ина с диктатором КНДР Ким Чен Ыном. Стороны договорились о подписании мирного договора и возобновлении железнодорожного сообщения между странами.

Ким Чен Ын также пообещал "не будить" президента Южной Кореи ракетными запусками.

Также северокорейский диктатор допустил возможность отказа от ядерного оружия в случае предоставления КНДР гарантий безопасности со стороны США и активизации дипломатических контактов с Вашингтоном.
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