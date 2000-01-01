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Ракеты - основной потенциал ИРИ | Фото:01.05 12:27   MIGnews.com

Ракеты - основной потенциал ИРИ

Заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Салями , заявил, что "ракеты - это основной оборонный потенциал и фактор сдерживания", заметил, что ИРИ никогда не согласится на отказ от своего потенциала сдерживания.

По сообщению ИРНА, бригадный генерал Хусейн Салями в понедельник в кулуарах церемонии Национального дня Персидского залива в Тегеране со ссылкой на то, что все имущество ИРИ подлежит действию норм международного права и никаких нарушений в этом вопросе не допускается, объяснял: "Требования Запада о разоружения Ирана являются нелогичными".
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В то же время Салями добавил: "ИРИ никогда никому не угрожала, и поддержка йеменского народа против агрессии Саудовской Аравии вызвана многострадальностью этого народа, а в Сирии Иран присутствует по просьбе законного правительства этой страны".
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