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Нетаниягу: Мы раскрыли секретный архив иранского атома | Фото:01.05 11:44   MIGnews.com

Нетаниягу: Мы раскрыли секретный архив иранского атома

Премьер-министр Нетаниягу:

"Сегодня вечером мы обнародовали одно из самых важных в истории государства Израиль достижений разведки. Мы раскрыли секретный архив иранского атома.

Материалы у нас уже несколько недель. Впервые раскрыты более ста тысяч секретных документов иранского режима.
Нетаниягу: Мы раскрыли секретный архив иранского атома | Фото:
Секретные документы однозначно свидетельствуют о действиях, предпринятых Ираном для получения ядерного оружия. Они доказывают, что Иран нагло лгал миру для того, чтобы группа государств одобрила ядерное соглашение с ним.

Это соглашение дает возможность Ирану иметь целый арсенал ядерных бомб и позволяет получить миллиарды долларов для финансирования своей агрессии против Израиля и других стран Ближнего Востока.
Нетаниягу: Мы раскрыли секретный архив иранского атома | Фото:

Раскрывая эти документы, Израиль делает важную работу. Мы делаем важную работу не только для нашей безопасности, но и для безопасности других стран региона.

Через несколько дней президент Трамп объявит о своем решении по ядерной сделке с Ираном.

Я уверен, что он примет правильное решение. Правильное решение для Соединенных Штатов, правильное решение для Израиля, правильное решение для безопасности во всем мире".
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