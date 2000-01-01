01.05 11:24 MIGnews.com

Нетаниягу обсудил с Макроном и Меркель ядерное соглашение

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу говорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.Премьер-министр Нетаниягу договорился с лидерами этих стран, что в ближайшие дни он направит группы профессионалов в Германию и Францию ​​для подробного анализа материалов, которыми располагает Израиль, об усилиях Ирана получить ядерное оружие.Премьер-министр обсудил этот вопрос и с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры говорили также о ситуации в Сирии и договорились встретиться в ближайшем будущем.Премьер-министр планирует в ближайшее время проинформировать лидеров Британии и Китая.