Нетаниягу обсудил с Макроном и Меркель ядерное соглашение
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу говорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Премьер-министр Нетаниягу договорился с лидерами этих стран, что в ближайшие дни он направит группы профессионалов в Германию и Францию для подробного анализа материалов, которыми располагает Израиль, об усилиях Ирана получить ядерное оружие.
Премьер-министр обсудил этот вопрос и с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры говорили также о ситуации в Сирии и договорились встретиться в ближайшем будущем.
Премьер-министр планирует в ближайшее время проинформировать лидеров Британии и Китая.