01.05 09:34 MIGnews.com

ХАМАС решил сменить руководство

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Новое руководство террористической группировки ХАМАС будет объявлено в ближайшие дни, сообщает AFP со ссылкой на официальные источники.Заместитель председателя Политбюро ХАМАСа в Газе Исмаил Ханийе отметил, что результаты внутренних выборов будут "объявлены в ближайшие дни".Высокопоставленный чиновник в интервью AFP сообщил, что новое руководство будет объявлено 15 мая.По его словам, скорее всего Исмаил Ханийе будет назначен на должность главы политбюро ХАМАСа, заменив на этом посту Халеда Машаля.