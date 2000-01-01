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flickr 01.05 09:34   MIGnews.com

ХАМАС решил сменить руководство

Новое руководство террористической группировки ХАМАС будет объявлено в ближайшие дни, сообщает AFP со ссылкой на официальные источники.

Заместитель председателя Политбюро ХАМАСа в Газе Исмаил Ханийе отметил, что результаты внутренних выборов будут "объявлены в ближайшие дни".

Высокопоставленный чиновник в интервью AFP сообщил, что новое руководство будет объявлено 15 мая.

По его словам, скорее всего Исмаил Ханийе будет назначен на должность главы политбюро ХАМАСа, заменив на этом посту Халеда Машаля.
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