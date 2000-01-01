Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 01.05 09:13   MIGnews.com

Представитель ПА критикует Иран за комментарии против Аббаса

Набиль Абу Рубейн, представитель председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса, обрушился с критикой на высокопоставленного чиновника за его пренебрежительные комментарии касательно палестинского лидера.

"Заявление и комментарии советника министра иностранных дел Ирана Хусейна Шейх аль-Ислама – неприемлемы и безответственны. Для государства, которое поспособствовало разделению территорий между Западным берегом и Газой недопустимо говорить о Палестине и ее народе", - подчеркнул представитель Аббаса.

Ранее ХАМАС обвинил Махмуда Аббаса в том, что он делает председатель ПА Абу-Мазен в Газе – это преступления против человечности.

Замечания советника министра иностранных дел Ирана были сделаны через три дня после того, как Аббас заявил, что ПА прекращает платить Израилю за снабжение электричества в Газу.

Хусейн Шейх аль-Ислам отметил, что руководство ПА ведет "прокси-войну против сектора".

В свою очередь Абу Рубейн добавил, что Иран, "который разжигает гражданские войны в арабском мире" не должен вмешиваться во внутренние дела палестинцев.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:34
ХАМАС решил сменить руководство
09:27
Молодой офицер ЦАХАЛа застрелился на военной базе
09:21
Тони Блэр возвращается в британскую политику из-за Brexit
08:24
Израиль: сотни террористов прекратили голодовку
08:16
Минтранс опубликовал правила безопасных полетов
07:40
В Израиле подорожал бензин
07:12
Генсек НАТО: возможно расширение миссии в Афганистане
07:11
Асад - журналистам: вы сейчас берете интервью у дьявола
06:57
Бывший главный раввин Израиля сел в тюрьму
05:35
Нетаниягу выступил на церемонии открытия Дня памяти
04:22
Астронавт запечатлел на камеру "защитное поле" Земли  
03:27
Ученые: пиво – эффективное обезболивающее
02:27
Ученые научились выращивать ягнят в искусственной матке
01:12
4 из 10 французов не видят достойного кандидата в президенты
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus