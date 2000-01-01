01.05 09:13 MIGnews.com

Представитель ПА критикует Иран за комментарии против Аббаса

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Набиль Абу Рубейн, представитель председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса, обрушился с критикой на высокопоставленного чиновника за его пренебрежительные комментарии касательно палестинского лидера."Заявление и комментарии советника министра иностранных дел Ирана Хусейна Шейх аль-Ислама – неприемлемы и безответственны. Для государства, которое поспособствовало разделению территорий между Западным берегом и Газой недопустимо говорить о Палестине и ее народе", - подчеркнул представитель Аббаса.Ранее ХАМАС обвинил Махмуда Аббаса в том, что он делает председатель ПА Абу-Мазен в Газе – это преступления против человечности.Замечания советника министра иностранных дел Ирана были сделаны через три дня после того, как Аббас заявил, что ПА прекращает платить Израилю за снабжение электричества в Газу.Хусейн Шейх аль-Ислам отметил, что руководство ПА ведет "прокси-войну против сектора".В свою очередь Абу Рубейн добавил, что Иран, "который разжигает гражданские войны в арабском мире" не должен вмешиваться во внутренние дела палестинцев.