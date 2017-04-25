Другая война: Израиль атакует Иран в Сирии

Военный аналитик портала ynet Алекс Фишман публикует анализ происходящего в Сирии - и точки зрения израильских, и не только израильских интересов.
Фишман уверен в том, что в Сирии началась “другая война” и американцы дали Израилю “зеленый свет” на то, чтобы покончить с иранским влиянием в этой арабской стране.
Кто-то убил трех сирийских военнослужащих в Кунейтре на прошлой неделе. Сирия утверждает, что они погибли в результате израильского авианалета. Израиль отказался комментировать.
Днем раньше, Израиль атаковал сирийские цели - в ответ на минометный обстрел Голан. Израиль взял на себя ответственность за инцидент. Гибель трех сирийских офицеров, скорее всего была связана с этим - и является еще одним признаком необъявленной войны Израиля против Ирана в Сирии.
На протяжении нескольких лет поступает информацию об израильских усилиях противодействию попыткам Ирана и “Хизбаллы” укрепиться на северной границе Для “Хизбаллы” речь идет о стратегическом усилии, и шейх Насралла этого не скрывает - он прямо говорит о том, что Израиль будет атакован по фронту от Рош Ха-Никра до аль-Хамах на юге Голанских высот.
Иранский генерал Али Аллах Дади , под руководством которого шла иранская инфильтрация на Голанские высоты, был убит в ноябре 2015 года. Убийство также приписывают Израилю.
Иранская инфильтрация не ограничивается созданием военной силы, которая будет оперировать с границы. Иран также намерен уничтожить, что воспринимается им в качестве связи между Израилем и вооруженными милициями мятежников на Голанских высотах. Иранцы создали специальное подразделение “Хизбаллы”, которое должно было стать форпостом Ирана на Голанах. Командир этого подразделения, Джихад Мугние, был убит в январе 2015. Иранцы также работали через оперативника “Хизбаллы” и убийцу израильских детей Самира Кунтара. Он был убит в декабре 2015.
Ликвидации Дада, Мугние и Кунтара стали сенсациями в международной прессе - потому что речь идет о террористических “знаменитостях”. Но кроме них, убиты десятки безвестных террористов, задачей которых было построение иранского протектората на Голанах.
В прошлом году, после стабилизации режима Асада, иранцы вновь вернулись к своей идее-фикс - “удушению” Израиля со всех сторон. В настоящий момент из основное усилие снова сфокусировано на Голанских высотах, где члены корпуса стражей исламской революции и “Хизбалла” воюют против боевиков Исламского Государства.
В начале марта пресс-представитель шиитской иракской милиции ан-Наджуба заявил о формировании “Бригад Освобождения Голан” - силы, которую “Хизбалла” будет готовить в Ливане. По данным в иностранной прессе, три сирийца, убитых на прошлой неделе, принадлежат именно к этой группировке. По другой информации, речь идет о членах Народного Фронта Освобождения Палестины, давно сотрудничающих с Ираном и находящихся под патронажем клана Асад более четырех десятилетий. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Ветеран палестинской “Ночи Планеров” убит в Кунейтре". В любом случае, речь идет о про-иранской милиции на Голанах, в считанных метрах от границы с Израилем.
В эпоху Обамы Израиль был исключен из всего, что касалась американо-иранских отношений. В эру Трампа Израиль снова стал союзником в битве с Тегераном. В то время как нынешняя администрация не намерена аннулировать ядерное соглашение, она противодействует иранцам там, где Обама пытался маскировать собственное бездействие: распространение иранского терроризма на Ближнем Востоке и расширение иранской программы баллистических ракет.
Именно об этом, скорее всего, говорили на прошлой неделе министр обороны Израиля Авигдор Либерман и глава Пентагона Джеймс Маттис. Маттис слышал подобные оценки в своих переговорах в Саудовской Аравии, Турции и Иордании. Иранский контроль в Сирии, а также в Ливане и в Газе перестал быть проблемой только Израиля. И потому в Иерусалиме нарастает ощущение того, что в случае, если Израилю придется силой выкорчевывать иранский форпост на Голанах, он получит мощную поддержку от Америки.