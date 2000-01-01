01.05 09:21 MIGnews.com

Тони Блэр возвращается в британскую политику из-за Brexit

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Экс-премьер Великобритании Тони Блэр возвращается в большую политическую жизнь Соединенного Королевства из-за обеспокоенности по поводу выхода Великобритании из Евросоюза. По сообщению газеты The Mirror, Блэр "не хочет оставаться безмолвным в исторический момент".По мнению бывшего главы правительства, который возглавлял британское правительство в 1997-2007 годах, как сам Brexit, так и заключение соглашения о свободной торговле между ЕС и Великобританией рискуют нанести Британии ущерб. В феврале этого года Блэр уже заявлял о поддержке сохранения членства Великобритании в ЕС, сказав, что британцы должны иметь право на изменение мнения о Brexit.На референдуме по вопросу членства Великобритании в ЕС 23 июня 2016 года победу с результатом 51,9 процента одержали противники евроинтеграции. 29 марта текущего года британский премьер-министр Тереза Мэй направила главе Евросовета Дональду Туску письмо, в котором уведомила о начале процедуры по выходу из Европейского сообщества.