01.05 12:31 MIGnews.com

Власти США намерены наказывать СМИ за "липовые новости"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Глава аппарата Белого дома Райнс Прибас заявил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточения законов против клеветы, передает РИА Новости.Он отметил, что средствам массовой информации "необходимо более ответственно подходить к тому, как они преподносят новости".Также Прибас подчеркнул, что устал от постоянных публикаций в СМИ о якобы контактах кампании Трампа с Россией и "подобного рода тем".Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал жесткой критике СМИ за неточное освещение действий его администрации и обвинял их в создании "липовых новостей".Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что продолжит войну с «вашингтонскими СМИ», и назвал их "болотом".