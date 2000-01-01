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01.05 07:11   MIGnews.com

Асад - журналистам: вы сейчас берете интервью у дьявола

Президент Сирии Башар Асад проявил тонкое понимание отношения к нему со стороны политиков и общественности Запада в ходе интервью латиноамериканской сети Telesur на прошлой неделе.

Обращаясь к интервьюеру, Асад сказал: “С точки зрения Запада, вы сейчас разговариваете с дьяволом”.

Асад также подверг критике деятельность президента Трампа, сообщив, что у того “нет политики”, и в ее отсутствие он “выполняет решения, принятые разведывательными агентствами, Пентагоном и основными производителями оружия”.

Сирийские президент также потребовал, чтобы Организация по Контролю над Химическими Вооружениями послала своих инспекторов в Сирию , с тем, чтобы те расследовали инцидент с применением химического оружия в Идлибе.
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