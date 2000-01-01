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Ципи Хотовели: резолюции ЮНЕСКО создают фейковую историю 01.05 20:29   MIGnews.com

Ципи Хотовели: резолюции ЮНЕСКО создают фейковую историю

Израиль настоятельно призывает членов исполнительного совета ЮНЕСКО предотвратить пропаганду "фейковой истории" в очередной пропалестинской резолюции, которая отрицает израильский суверенитет над Иерусалимом.

Соответствующее видеообращение было опубликовано замминистра иностранных дел Ципи Хотовели 1 мая.



"Завтра мы отмечаем 69 годовщину независимости Государства Израиль. Скоро мы также будем праздновать 50-летие объединения Иерусалима и 3000 лет еврейской истории в неделимой столице нашего государства.

В этот же день, пока мы будем праздновать, ЮНЕСКО будет голосовать против права Израиля на суверенитет в своей столице – Иерусалиме. Это абсурд. Мы уже привыкли к концепции "фейковых новостей". Что ж, добро пожаловать в фейковую историю", - говорит Хотовели.

Замминистра с прискорбием отметила давнюю политизированность ЮНЕСКО, которая стала инструментом на службе палестинской пропаганды против Израиля.

"Мы, как израильтяне, не нуждаемся в одобрении ЮНЕСКО нашей истории на нашей же земле. Тем не менее, я как можно четче обращаюсь к странам, которые будут завтра голосовать: если вы дорожите историей и подтверждаете обязанность ЮНЕСКО уважать историческую правду, у вас не может быть иного выбора, кроме как проголосовать против этой последней попытки подорвать международные институты с целью атаки на Израиль", - добавила она.

По неподтвержденной пока информации, Италия уже готова проголосовать против резолюции.
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