01.05 19:57 MIGnews.com

Меркель не надела хиджаб на встречу с саудовским королем

Angela Merkel arrives without headscarf in Saudi Arabia https://t.co/5Y65OUXmtU via @TOIWorld pic.twitter.com/qnIdxhhjRd — Times of India (@timesofindia) May 1, 2017

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Канцлер Германии Ангела Меркель привлекла к себе внимание мировых СМИ тем, что в ходе своего визита в Саудовскую Аравию отказалась соблюдать местные обычаи и покрыть голову. Как отмечает издание Independe, таким образом глава германского правительств нарушила дресс-код.В том числе канцлерин не покрыла голову и на встрече с королем Саудовской Аравии Салманом, которая проходила в портовом городе Джидда. Снимки с их встречи облетели всю международную прессу.Отмечается, что это уже не первый такой случай. Ранее покрывать голову в Саудовской Аравии отказывались премьер Великобритании Тереза Мэй, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, бывшая первая леди США Мишель Обама и глава бундесвера Урсула фон дер Ляйен.Впрочем, несмотря на это встреча двух политиков прошла в достаточно теплых тонах. Меркель и Салман обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе и военного, но не поставки оружия, а обучении саудовских военных в Германии.Канцлер не обошла вниманием и проблему недостаточного соблюдения прав человека, упрекнув визави в применении смертной казни и заключение блогера Раифа Бадави.