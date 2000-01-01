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`Филиппинский Гитлер` посетит Израиль 01.05 18:47   MIGnews.com

"Филиппинский Гитлер" посетит Израиль

Скандально известный президент Филиппин Родриго Дутерте подтвердил информацию о своем предстоящем визите в Израиль. Как пишет AFP, об этом он обмолвился, отвечая на вопрос, примет ли предложение своего американского коллеги Дональда Трампа, который 29 апреля пригласил его в Вашингтон.

"У меня очень напряженный график – не могу обещать ничего конкретного. Мне надо поехать в Россию, надо поехать в Израиль", - сказал он журналистам в понедельник, 1 мая.

После того, как Дутерте выразил интерес к своему официальному визиту в Израиль, министерства иностранных дел обоих государств приступили к обсуждению даты его поездки.

"В мире существует множество противоречивых лидеров. Многие страны их критикуют. Мир не бойкотирует Дутерте, против него не санкций. После вступления в свою должность он посетил уже ряд иностранных государств", - цитирует "Гаарец" неназванного израильского чиновника по поводу международной критики филлипинского лидера за его жестокую войну с драгдилерами.

Напомним, что прозвище "Филиппинский Гитлер" закрепилось за Родриго Дутерте после того, как в в сентябре прошлого года он сравнил себя с нацистским фюрером, а свою кампанию по борьбе с наркотиками с Холокостом.
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