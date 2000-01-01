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Реванш Маттео Ренци на праймериз итальянских демократов | Фото: Francesco Pierantoni/Flickr01.05 17:10   MIGnews.com

Триумф Маттео Ренци на праймериз итальянских демократов

Бывший глава итальянского правительства Маттео Ренци одержал убедительную победу на праймериз своей правящей Демократической партии.

1 мая, на следующий день после внутрипартийных выборов, оргкомитет сообщил, что бывший премьер-министр набрал 70% голосов, а его ближайшие соперники - министр юстиции Андреа Орландо и губернатор Микеле Эмильяно - 19,5% и 10,5% соответственно.

Явка на выборах превысила все ожидания – несмотря на то, что они проходили в преддверии 1 мая, в них приняли участие почти два миллиона человек. Стоит отметить, что, проголосовать мог любой гражданин Италии, даже не владеющий партийным билетом Демпартии.

Эксперты называют победу Маттео Ренци, который ушел в отставку после провала референдума на счет конституционной реформы в прошлом году, ожидаемой. Однако, прежде чем он поведет партию на выборы в следующем году, на посту лидера итальянских демократов он должен быть утвержден в ходе всеобщего съезда.
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