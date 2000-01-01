01.05 14:53 MIGnews.com

Биби – Аббасу: как можно говорить о мире, спонсируя убийц?

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Во время выступления на церемонии памяти павших в войнах и терактах, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обратился к председателю Палестинской автономии Махмуду Аббасу.В понедельник, 1 мая, глава правительства, ссылаясь на то, что руководство ПА выплачивает пособие террористам и их семьям, заявил:"Председатель Аббас, как вы можете говорить о мире, когда в то же время спонсируете убийц? Как можно кого-то считать героем после того, как он взял нож и пронзил им спящего ребенка, как это было с Халлель Ариэль?"После этого, Нетаниягу обратился ко всем родным и близким погибших в войнах Израиля и жертв террора.В ходе своего выступления Биби сказал:"Дорогие мои, граждане Израиля,мы братья в горе и в радости, в жажде мира и в боли войны. Мы будем чтить память наших близких, евреев, друзов, бедуинов, мусульман, христиан, черкесов, заплативших высокую цену за всех нас. Я желаю скорейшего выздоровления раненым, и обещаю, что не успокоюсь, что мы не успокоимся, пока не вернем наших бойцов Адара Голдина и Орона Шауля домой.Сегодня вечером, когда приспущенный флаг вновь будет поднят, мы поймем, что Израиль - истинное утешение, воплощенная мечта многих поколений, пример национальных достижений, и несмотря на ложные обвинения, оплот морали в нашем регионе и во всем мире. Сердце, замершее в День памяти, снова начнет биться, преисполненное благодарности в День независимости.Когда в мою канцелярию пришла Мааян Нетанель, 9-летняя дочь капитана Йони Нетанеля, погибшего в ходе операции "Литой свинец", она показала мне молитвенник отца, который тот брал с собой в бой. Мааян указала на молитву за солдат Армии обороны Израиля, и мы прочли ее вместе: "Тот, кто благословил наших отцов Авраама, Ицхака и Яакова, да благословит он бойцов Aрмии Обороны Израиля, сотрудников спецслужб, стоящих на страже нашей страны и городов Г-спода".Вознесем сегодня вместе молитву за защитников нашей Родины. Память о наших близких, павших в войнах Израиля, навеки в наших сердцах.Светлая память".