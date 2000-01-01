01.05 14:11 MIGnews.com

“Верните сыновей домой” - главный закон для армии и власти

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Министр финансов, лидер партии “Кулану” Моше Кахлон принял участие в официальной церемонии Дня Памяти павших в войнах и терактах, состоявшейся на военном кладбище в Хайфе.В ходе своего выступления перед собравшимися он сказал: “Навещать могилы погибших и рассказывать о своих ушедших близких - долг каждой семьи. И долг каждого гражданина - слушать и скорбеть о них. Закон “верните сыновей домой” будет главным для правительства Израиля и для Армии обороны Израиля до тех пор, пока все пропавшие без вести не вернутся в Израиль, все до последнего”.“И в этот особенный день нужно сказать четко и ясно, - продолжил Кахлон. - недостаточно собираться и оказывать дань уважения погибшим лишь в один этот день. Их огромная жертва не ограничивается одним лишь днем. Их жертва - величайшая ценность для всех нас: для израильского общества, для его депутатов, для его лидеров. И я обращаюсь к вам - родители, братья, сестры, вдовы и сироты. Если бы не ваши близкие - у нас никогда не было бы своего государства. И если мы не будем достойны их невероятной жертвы - у нас не будет своего государства. Вы заслуживаете признания огромной цены, отданной вами. И наш долг - навещать могилы павших, узнавать их истории и скорбеть о них”.“Накануне 69-го Дня Независимости Израиля, в День Памяти, я с огромной надеждой смотрю на происходящее в израильском обществе, - отметил лидер “Кулану”. - Все больше и больше друзов, парней и девушек, представителей общины, ставшей нашим союзником с самого основания государства, становятся нашими братьями по оружию. С каждым годом все больше ультрарелигиозных солдат вливаются в ряды Армии обороны Израиля”.“Общую судьбу не выбирают. Она не разделяет людей ни по происхождению, ни по вероисповеданию, ни по центру страны, ни по периферии. И здесь, на военном кладбище, они лежат плечом к плечу - выходцы из кибуцев и деревень, новые репатрианты и уроженцы страны, сыновья и отцы, богатые и бедные”, - заключил Моше Кахлон.