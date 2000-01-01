01.05 14:30 MIGnews.com

Ле Пен предлагает вместо Евросоюза другое объединение

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Кандидат в президенты Франции от партии "Народный фронт" Марин Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1 заявила, что хочет заменить Евросоюз "Европейским альянсом свободных и суверенных государств"."Я европейка, но я не хочу эту политическую структуру, которая называется Евросоюзом, которая полностью отклонилась от курса. Тогда, может быть, найдем ей новое название, этой новой Европе наций и сотрудничества… Например, Европейский альянс, который позволит странам объединиться в проектах, которые не противоречат их национальным интересам, потому что основной проблемой ЕС является именно то, что он стал практически тоталитарным", — заявила Ле Пен.К сказанному она добавила: верит в то, что с союзниками среди европейских стран, которые также страдают от ЕС, "может радикально изменить модель функционирования Евросоюза". Новое объединение она предложила назвать "Европейским альянсом свободных и суверенных государств".Ле Пен неоднократно выступала с резкими заявлениями в адрес ЕС. Так, 18 апреля она потребовала от телеканала TF1 убрать с задника флаг ЕС на время своего интервью, заявив, что "Евросоюз сделал немало нехорошего нашей стране и нашему народу".Более того, как сообщил директор предвыборного штаба главы "Нацфронта" Давид Рашлин, в случае победы на выборах Ле Пен намерена провести референдум о выходе Франции из Евросоюза.