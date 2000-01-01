Макрон: Франция неизбежно выйдет из ЕС при отсутствии реформ
Лидер социал-либеральной партии "Вперед!" Эммануэль Макрон заявил, что выход Франции из Евросоюза неизбежен при отсутствии реформ в содружестве, передает BBC.
Макрон подчеркнул, что во время президентской гонки он отстаивал "европейскую идею", так как считает ее важной для Франции. Тем не менее половина французов не воспринимает эту идею. Поэтому, по словам кандидата в президенты, необходимо провести реформу и создать "новый Европейский союз".
Кандидат в президенты Франции заявил следующее: "Если на следующий день я решу принять меры и продолжить текущее функционирование ЕС, то я предам свой народ, я не хочу так делать, потому что на следующий день мы получим Frexit или вновь "Национальный фронт".
Оппонент Макрона на выборах — лидер националистической партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — неоднократно призывала к
восстановлению территориального, валютного и экономического суверенитета Франции.
Ле Пен и Макрон вышли во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая. В первом туре Макрон набрал 24,01% голосов, Ле Пен — 21,3%.