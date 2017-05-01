Сирийская оппозиция примет участие в переговорах в Астане
Член делегации группировок сирийской вооруженной оппозиции Фатех Хассун заявил, что все группировки согласились прибыть на переговоры в Астану, передает РИА Новости.
Хассун сказал: "Мы получили официальное приглашение в Астану. Получили в устной форме от российской делегации. На данный момент нет ни одного голоса от вооруженных группировок, выступающего против поездки в Астану".
При этом он подчеркнул, что оппозиция смотрит на новое предложение России, которое может улучшить обстановку в стране.
Также Хассун выразил надежду, что Россия будет гарантом процесса.
"Выбор России поддерживать режим — это неверный выбор, и мы надеемся, что Россия исправит это в ближайшее время", — в то же время добавил он.
Напомним, следующая встреча по Сирии запланирована на 3-4 мая.