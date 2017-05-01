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Flickr.com 01.05 14:25   MIGnews.com

Сирийская оппозиция примет участие в переговорах в Астане

Член делегации группировок сирийской вооруженной оппозиции Фатех Хассун заявил, что все группировки согласились прибыть на переговоры в Астану, передает РИА Новости.

Хассун сказал: "Мы получили официальное приглашение в Астану. Получили в устной форме от российской делегации. На данный момент нет ни одного голоса от вооруженных группировок, выступающего против поездки в Астану".

При этом он подчеркнул, что оппозиция смотрит на новое предложение России, которое может улучшить обстановку в стране.

Также Хассун выразил надежду, что Россия будет гарантом процесса.

"Выбор России поддерживать режим — это неверный выбор, и мы надеемся, что Россия исправит это в ближайшее время", — в то же время добавил он.

Напомним, следующая встреча по Сирии запланирована на 3-4 мая.
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