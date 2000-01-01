01.04 09:21 MIGnews.com

Израиль подал жалобу на ООН

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Посол Израиля в ООН Дани Данон подал официальную жалобу на действия Совета Безопасности ООН.Данон указал на тот факт, что Кувейт, “воспользовавшись представившейся возможностью” инициировал обсуждение ситуации вокруг Газы в Песах, когда все члены израильского представительства отсутствовали.Данон заявил: “Кувейт воспользовался этой возможностью, когда израильская делегация, как и все евреи, праздновала Песах, и подтолкнул к дискуссии в Совете Безопасности, пригласил палестинцев с заранее заготовленными речами, и, в то же время, не предоставил израильтянам возможности ответить”.Данон подчеркнул: “Несмотря на попытки палестинцев представить произошедшее в качестве “мирных протестов”, ХАМАС послал вооруженных террористов с тем, чтобы они действовали посреди гражданского населения, и некоторые из этих террористов были убиты в тот момент, когда они атаковали израильтян на границе”.Данон указал на то, что в ходе обсуждений ситуации в Газе “были нарушены основные законы и принципы действия ООН”.