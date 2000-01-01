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Эрдоган обвинил Израиль в `бесчеловечной бойне` | Фото:01.04 07:47   MIGnews.com

Эрдоган обвинил Израиль в "бесчеловечной бойне"

Президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя события, связанные с "маршем миллионов" в Газе в пятницу, 30 марта, обвинил Израиль в совершении "бесчеловечной бойни".

Об этом в воскресенье, 1 апреля сообщает The Times of Israel.

"Я решительно осуждаю правительство Израиля за бесчеловечное нападение", - заявил лидер Турции.

По его словам, Израиль применяет тяжелое вооружение против людей, которые митингуют на своей территории в Газе.

Президент Турции также обвинил в лицемерии президента США Дональда Трампа, с которым беседовал по телефону в пятницу вечером.

Напомним, в пятницу, 30 марта, тысячи палестинцев вышли на "марш миллионов" вдоль границы Газы и Израиля, требуя "возвращения палестинских беженцев на родную землю".

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ несколько раз открывал огонь, в том числе танковый, пытаясь предотвратить приближение арабов к пограничному забору.

По данным палестинцев, в ходе пятничных демонстраций у границы были убиты 16 арабов. ХАМАС заявил, что в пятницу, 30 марта, на границе с Газой во время "марша миллионов" были убиты 5 боевиков военного крыла организации. В сообщении не указывается, что стало причиной для их ликвидации.

Отмечено только, как это произошло: "Во время их участия плечом к плечу вместе с палестинским народом в "марше миллионов".
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