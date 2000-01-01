"Я решительно осуждаю правительство Израиля за бесчеловечное нападение", - заявил лидер Турции.
По его словам, Израиль применяет тяжелое вооружение против людей, которые митингуют на своей территории в Газе.
Президент Турции также обвинил в лицемерии президента США Дональда Трампа, с которым беседовал по телефону в пятницу вечером.
Напомним, в пятницу, 30 марта, тысячи палестинцев вышли на "марш миллионов" вдоль границы Газы и Израиля, требуя "возвращения палестинских беженцев на родную землю".
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ несколько раз открывал огонь, в том числе танковый, пытаясь предотвратить приближение арабов к пограничному забору.
По данным палестинцев, в ходе пятничных демонстраций у границы были убиты 16 арабов. ХАМАС заявил, что в пятницу, 30 марта, на границе с Газой во время "марша миллионов" были убиты 5 боевиков военного крыла организации. В сообщении не указывается, что стало причиной для их ликвидации.
Отмечено только, как это произошло: "Во время их участия плечом к плечу вместе с палестинским народом в "марше миллионов".