01.04 19:33 MIGnews.com

Эрдан – Гаарец: израильская армия резни? Вам не стыдно?

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Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан написал открытое письмо издателю газеты "Гаарец" Амосу Шокену после выхода статьи Гидеона Леви со скандальным названием: "Израильская армия резни".В авторской статье Леви резко осудил действия Израиля и заявил, что "ЦАХАЛ продолжает резню в Газе" в то время как израильский народ празднует Песах.В своем обращении министр Эрдан заявил:""Израильская армия резни", мистер Шокен? Как Вам не стыдно? Вы прекрасно знаете, что если бы террористы ХАМАСа попытались нанести удар на границе по египетской стороне (ил на границе любой другой страны), то бесчисленное количество боевиков пострадало бы от интенсивной и неизбирательной стрельбы, а не исключительно от прицельного снайперского огня", - цитирует Аруц Шева слова политика."Израильская армия резни? Возможно, вы также дадите пространство в своей газете и иной клевете, например, что мы в этом году, как каждый год, изготовили мацу из крови христиан?Вашим отцу и дедушке было бы стыдно узнать, что такой антисемитский заголовок был напечатан в вашей газете и распространен на английском языке по всему миру", - добавил Эрдан.