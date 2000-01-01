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flickr/scoobyk901.04 17:53   MIGnews.com

Sunday Times: Британия станет местом для преступников

После Brexit Британия станет привлекательным местом для преступных группировок. Об этом сообщает газета Sunday Times со ссылкой на документы Хоум-офиса.

Это может случиться из-за упрощенных правил регистрации граждан Евросоюза, которые вступят в силу в Соединенном Королевстве после выхода из состава ЕС.

Власти Британии намерены зарегистрировать в стране около 3,5 млн граждан ЕС, постоянно пребывающих на территории королевства, согласно данным газеты.

Правительство планирует сделать их резидентами без требования предоставлять медицинскую страховку, а также справку с места работы.

При этом власти до сих пор не знает, сколько сотрудников потребуется, чтобы выполнить процедуру регистрации всех граждан Евросоюза.

По мнению журналистов, эта ситуация может способствовать тому, что в стране начнут регистрироваться представители преступных группировок.
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