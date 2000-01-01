01.04 16:29 MIGnews.com

Либерман: Жесткий ответ на любую агрессию

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Министр обороны, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил, что по самым минимальным оценкам организация т.н. "Марша возвращения" стоила ХАМАСу 15 миллионов долларов. По словам министра, на эти деньги можно было бы закупить для жителей Газы огромное количество лекарств, но ХАМАС целенаправленно вкладывает все средства в террор."В 2017 году на финансирование террора, создание ракет и строительство атакующих туннелей ХАМАС вложил 260 миллионов долларов. И это вместо того, чтобы облегчить жизнь простым людям в секторе Газы", - сказал Авигдор Либерман.Глава оборонного ведомства указал, что несмотря на угрозу ХАМАСа вывести на границу с Израилем миллион жителей сектора, в марше участвовало всего 40 тысяч человек. Причем, 90% из них – активисты ХАМАСа на зарплате и члены их семей, а не простые жители Газы. Он также сообщил, что согласно имеющейся информации, по меньшей мере 11 из 16 убитых в ходе беспорядков – боевики ХАМАСа.Авигдор Либерман осудил озвученные председателем партии МЕРЕЦ Тамар Зандберг призывы о создании комиссии по расследованию событий на границе с Газой. По словам лидера НДИ, МЕРЕЦ отстаивает исключительно палестинские интересы в ущерб интересам Израиля. Он также подверг резкой критике ведущего «Галей ЦАХАЛ» Коби Мейдана, заявившего, что ему стыдно быть израильтянином."Человеку, который выступает с нападками на ЦАХАЛ – не место на армейской радиостанции. Я уверен, что командир "Галей ЦАХАЛ" сделает правильные выводы", - сказал Авигдор Либерман.Министр обороны также назвал лицемерной позицию международного сообщества в отношении происходящего, заметив, что на его объективность и непредвзятость рассчитывать не приходится."Они игнорируют убийство сотен тысяч мирных жителей на Ближнем Востоке, но когда Израиль уничтожает 16 террористов – в экстренном порядке созывается Совбез ООН. ЦАХАЛ не будет сотрудничать ни с какой следственной комиссией. Пусть расследуют убийства полумиллиона человек в Сирии и десятков тысяч в Ливии, Судане и Йемене. Солдаты ЦАХАЛа действовали в соответствии с приказом. Их задача – защищать граждан Израиля и границы государства. И они ее четко выполнили. ЦАХАЛ следует политике жесткого ответа на любую агрессию. Если беспорядки возобновятся, мы будем действовать еще жестче", - подчеркнул Авигдор Либерман.