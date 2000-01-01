В Австрии могут запретить ношение хиджаба

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, министр по делам государственной службы и спорта, инициировал введение запрета на ношение хиджаба в австрийских детских садах и начальных школах на федеральном уровне.
По словам высокопоставленного чиновника, данная мера позволит девочкам к 10 годам жизни чувствовать защиту государства, свободно развиваться и будет способствовать их нормальной интеграции в общество.
Штрахе также подчеркнул, что запрет на хиджаб в сфере начального образования наряду с изучением немецкого языка станет дополнительным гарантом лучшей интеграции представителей других конфессий в австрийское общество.
"Это играет на руку политическому исламу, который уже формирует опасные параллельные сообщества в различных организациях и объединениях. " – цитирует ТАСС слова австрийского министра.
Он добавил, что необходимо превентивные меры следует вводить с юного возраста.