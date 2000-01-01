02.04 02:27 MIGnews.com
Журналистам удалось заглянуть в секретный поезд Ким Чен Ына
В Сети появились первые фотографии секретного поезда Ким Чен Ына, на котором глава КНДР ездил на тайную встречу с коллегой в Пекин.
Об этом в воскресенье, 1 апреля сообщает Daily Mail, передает Корреспондент.net
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Известно, что что на этом же транспорте отец руководителя КНДР ездил в Китай в 2000 году.
По данным британского издания, лидер КНДР унаследовал от отца "любовь к прекрасному". Особенно ему нравятся шампанское Cristal, коньяк Hennessy и швейцарский сыр.
Отметим, что о поездке Ким Чен Ына Китай объявил уже после того, как его поезд уехал обратно.
Северокорейская пресса в 2009 году сообщала, ято поезд состоит из 90 бронированных вагонов, а впереди и позади него двигается еще по отдельному составу в целях безопасности.
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