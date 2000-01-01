01.04 13:08 MIGnews.com
События в Газе раскололи коалицию
Израильские законодатели в субботу разделились на два лагеря, обсуждая ситуацию в Секторе Газа в ходе "Марша Возвращения".
Об этом в воскресенье, 1 апреля сообщает The Times of Israel
.
Издание отмечает, что в то время, как лидеры левоцентристских партий защищали ЦАХАЛ и благодарили солдат за защиту границы, арабские законодатели требовали вступиться за палестинцев.
Согласно информации издания, "Авода" Ави Габая и "Еш Атид" Яира Лапида встали на сторону ЦАХАЛа.
По словам Габая, у него "не было сомнений, что солдаты ЦАХАла сделали все возможное, чтобы свести к минимуму число столкновений".
Лапид в свою очередь выразил "гордость" за действия израильских военных.
"Объединенный арабский список" и МЕРЕЦ подвергли резкой критике действия ЦАХАЛа, в особенности, применение ими боевых патронов.
"Огонь против протестующих стал очередным доказательством, что Израиль выбирает путь силы и умышленного насилия", - говорилось в заявлении "Объединенного арабского списка".
"Все народы, которым пришлось оказаться под оккупацией, боролись с оккупантами, и палестинский народ такой же, как и все другие", - подчеркивается в тексте.
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