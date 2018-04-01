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США и Южная Корея начинают военные учения | Фото:01.04 12:11   MIGnews.com

США и Южная Корея начинают военные учения

Военные США и Южной Кореи начали первые после Олимпиады совместные военные учения "Токсури — Фоул игл".

Об этом в воскресенье, 1 апреля сообщает Yonhap со ссылкой на представителей вооруженных сил Южной Кореи, передает РИА Новости.

По данным издания, в учениях примут участие более 11,5 тысячи американских и 300 тысяч южнокорейских военнослужащих. Как подчеркнули представители обеих сторон, учения не отличаются по интенсивности и количеству задействованных сил по сравнению с прошлым годом.

Всего учения продлятся около четырех недель, уточняет агентство.

Отмечается, что во время учений будут использоваться лишь оборонительные средства, чтобы не раздражать власти Северной Кореи.

По словам собеседника издания, 8 апреля пехотинцы проведут тренировочную высадку на территорию Южной Кореи. В высадке задействуют многоцелевой десантный корабль американского флота США USS Wasp и корабль USS Bonhomme Richard. Кроме того, 23 апреля будут начаты маневры, в которых примут участие 12,2 тысяча американских военных.

Отметим, что совместные учения США и Южной Кореи проводятся ежегодно, однако в 2018 году их начало отложили на месяц в связи с проведением в южнокорейском Пхенчхане зимних Олимпийских игр.
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