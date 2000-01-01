01.04 10:18 MIGnews.com

Чешский дипломат поплатился должностью за твиты жены

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Чешский посол в Швейцарии и Лихтенштейне отстранен от должности из-за твитов своей супруги. Об этом, передает телеканал "Россия 24", пишут местные СМИ.Карел Борувка получил уведомление об увольнении без объяснения причин, но потом узнал: его карьеру погубила чрезмерная активность супруги Алены в социальных сетях. "Вы не можете угомонить свою жену!" — такие слова изумленный посол услышал от главы МИД Чехии.Супруга дипломата действительно регулярно критикует политиков и журналистов, а также коллег мужа по партии. Это и вызвало раздражение в Праге.Самого дипломата увольнение возмутило. Он заявил, что жена не является сотрудником МИД — она просто высказывает свое личное мнение в соцсетях, за которое посол не должен расплачиваться своей должностью. Пост ему предписали покинуть до конца апреля.