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YouTube 01.04 10:18   MIGnews.com

Чешский дипломат поплатился должностью за твиты жены

Чешский посол в Швейцарии и Лихтенштейне отстранен от должности из-за твитов своей супруги. Об этом, передает телеканал "Россия 24", пишут местные СМИ.

Карел Борувка получил уведомление об увольнении без объяснения причин, но потом узнал: его карьеру погубила чрезмерная активность супруги Алены в социальных сетях. "Вы не можете угомонить свою жену!" — такие слова изумленный посол услышал от главы МИД Чехии.

Супруга дипломата действительно регулярно критикует политиков и журналистов, а также коллег мужа по партии. Это и вызвало раздражение в Праге.

Самого дипломата увольнение возмутило. Он заявил, что жена не является сотрудником МИД — она просто высказывает свое личное мнение в соцсетях, за которое посол не должен расплачиваться своей должностью. Пост ему предписали покинуть до конца апреля.
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