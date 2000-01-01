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Меркель призывает мигрантов селиться в селах, а не городах | Фото: Flickr01.04 19:58   MIGnews.com

Меркель призывает мигрантов селиться в селах, а не городах

Ввиду проблем с жильем в больших городах прибывающим в Германию беженцам следует селиться не в мегаполисах, а в сельской местности, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Многие говорят, что хотят в большие города, но там очень большие сложности с жильем. Поэтому я советую в регионах, где есть сельская местность и мало людей, где, на первый взгляд, не так интересно, оставаться", - сказала глава немецкого правительства в еженедельном видеообращении к народу 1 апреля.

Она напоминает, что с начала миграционного кризиса ФРГ приняла около 1 млн мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки, но жилищный вопрос власти страны решают в отношении тех, кто получил право остаться в ФРГ.

При этом Меркель призывает мигрантов соблюдать не только законы, но и уважать и принимать местные ценности – "терпимость, открытость, свободу вероисповедания, свободу мнения". Немцев же канцлер призвала и "быть более открытыми по отношению к беженцам".

"Мы слишком мало знаем о Сирии, Ираке, странах Северной Африки и должны использовать эту возможность, чтобы узнать их лучше, чему-то научиться", - заключила она.
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