01.04 19:58 MIGnews.com

Меркель призывает мигрантов селиться в селах, а не городах

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Ввиду проблем с жильем в больших городах прибывающим в Германию беженцам следует селиться не в мегаполисах, а в сельской местности, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель."Многие говорят, что хотят в большие города, но там очень большие сложности с жильем. Поэтому я советую в регионах, где есть сельская местность и мало людей, где, на первый взгляд, не так интересно, оставаться", - сказала глава немецкого правительства в еженедельном видеообращении к народу 1 апреля.Она напоминает, что с начала миграционного кризиса ФРГ приняла около 1 млн мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки, но жилищный вопрос власти страны решают в отношении тех, кто получил право остаться в ФРГ.При этом Меркель призывает мигрантов соблюдать не только законы, но и уважать и принимать местные ценности – "терпимость, открытость, свободу вероисповедания, свободу мнения". Немцев же канцлер призвала и "быть более открытыми по отношению к беженцам"."Мы слишком мало знаем о Сирии, Ираке, странах Северной Африки и должны использовать эту возможность, чтобы узнать их лучше, чему-то научиться", - заключила она.