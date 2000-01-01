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Герцог: Коалиция на грани коллапса, пришло наше время 01.04 17:27   MIGnews.com

Герцог: Коалиция на грани коллапса, пришло наше время

Недавно разрешившийся политический кризис, который поглотил право-религиозное правительство Биньямина Нетаниягу, может привести к его краху, но на место ему придет новый центристский блок во главе с "Сионистским лагерем" Ицхака Герцога.

С таким заявлением лидер парламентской оппозиции в Кнессете выступил 1 апреля на культурном мероприятии в Беэр-Шеве. Герцог считает, что разногласия Нетаниягу с Кахлоном по поводу новой телерадиовещательной корпорации донельзя ослабили коалицию. Поэтому, на его взгляд, новых выборов в течение года будет не избежать.

"Я считаю, что внутренняя ситуация в коалиции накалилась до предела. У премьер-министра – недостаток доверия", - сказал глава "Сионистского лагеря".

Герцог назвал основу альтернативного правительства – это 34 депутатов его собственной партии и "Кулану" Моше Кахлона. Стоит отметить, что он и ранее выражал аналогичные амбиции, однако других партий они не прельстили.

На этом его критика премьера не ограничилась. Вмешательство Нетаниягу в создание новой телерадиокомпании Израиля, на взгляд Ицхака Герцога, достигло уровня "больной навязчивой идеи".

"Я могу принять много, но только не Нетаниягу на должности премьер-министра. То, что он сейчас делает – это одержимость", - добавил главный оппозиционер Израиля.
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