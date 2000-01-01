01.04 15:55 MIGnews.com

Иран: США ошибаются, мы не покровители терроризма

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Называя Исламскую республику Иран страной-покровительницей мирового терроризма, США ошибаются, заявили в МИДе ИРИ."Повторяемые обвинения Ирана в покровительстве терроризму, указание неверного адреса в определении корней, финансовых и идеологических источников этого явления - главные причины неэффективности международной антитеррористической борьбы. Последним примером такой ошибочной адресации стали недавние высказывания министра обороны США Джеймса Маттиса, прозвучавшие в Лондоне", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Бахрам Гасеми.Подобную политику Вашингтона иранцы считают опасной, так как она "вводит в заблуждение мировое общественное мнение и покрывает истинных спонсоров терроризма"."До тех пор, пока США и некоторые другие страны будут игнорировать реальные причины распространения экстремизма и ваххабизма, рассчитывать на уничтожение терроризма не приходится", - подчеркнул он.Иранский дипломат напомнил, что за последние несколько десятилетий его страна сама многократно "становилась жертвой различных проявлений терроризма", поэтому американским чиновникам стоит не обвинять Тегеран, а обратить внимание на "некоторых союзников и друзей США в регионе, которые предоставляют террористическим группировкам щедрую помощь".