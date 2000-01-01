Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Турция назвала условия вывода своих войск из Сирии | Фото: Thinkstock01.04 14:53   MIGnews.com

Турция назвала условия вывода своих войск из Сирии

Сокращение или вывод турецких войск из Сирии будет осуществлено лишь в том случае, если местные силы возьмут ситуацию под контроль. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в субботу, 1 апреля.

Об этом сообщает The Hürriyet Daily News.

"Местные силы, которые будут развернуты, должны быть обучены и оснащены. Мы будем оценивать возможность сокращения количества военных или их полного вывода после того, как местные силы будут контролировать ситуацию в полной мере", — заявил министр иностранных дел Турции.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:07
Теракт в Старом городе. Есть раненные
15:55
Иран: США ошибаются, мы не покровители терроризма
14:08
ООН осудила строительство нового поселения в Иудее и Самарии
13:51
Индонезия: в результате оползня пропали десятки человек
13:25
Эксперты: Будущее Сирии — в руках США, России и Турции
12:51
Меркель призвала беженцев уважать законы и ценности Германии
11:22
В Италии мать обрила наголо дочь за отказ носить хиджаб
10:18
Чешский дипломат поплатился должностью за твиты жены
09:45
СМИ: ИГ тестирует новые бомбы
09:06
ФАТХ: Израиль не является "партнером в достижении мира"
08:36
Наводнения в Австралии. Тысячи пострадавших, две жертвы
07:16
ПА: новое строительство укрепит израильский режим апартеида
05:34
Ученые выяснили пользу сна на рабочем месте
04:37
50-летняя Холли Берри показала грудь в прозрачной тунике
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus