Турция назвала условия вывода своих войск из Сирии
Сокращение или вывод турецких войск из Сирии будет осуществлено лишь в том случае, если местные силы возьмут ситуацию под контроль. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в субботу, 1 апреля.
Об этом сообщает The Hürriyet Daily News.
"Местные силы, которые будут развернуты, должны быть обучены и оснащены. Мы будем оценивать возможность сокращения количества военных или их полного вывода после того, как местные силы будут контролировать ситуацию в полной мере", — заявил министр иностранных дел Турции.