01.04 12:51 MIGnews.com

Меркель призвала беженцев уважать законы и ценности Германии

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Канцлер Германии Ангела Меркель призвала беженцев уважать законы и ценности ее государства, "проявлять интерес" в отношении жизни немцев. Такое заявление политик сделала в ходе беседы с сирийским журналистом Хамди Аль-Кассаром.Беседа опубликована в видео-подкасте Ангелы Меркель.Во время беседы с журналистом канцлер Германии отметила: "Мы ожидаем, что люди, которые прибыли к нам, будут придерживаться наших законов, что они проявят немного любопытства в отношении нашей жизни".При этом она добавила, что люди, прибывшие в Германию "в поисках безопасности" должны уважительно относиться к ценностям, которыми живет ее стана.Однако по словам Меркель, и немцы в свою очередь, должны "быть открытыми"."Мы очень мало знаем о Сирии, мы очень мало знаем об Ираке или об африканских странах. Мы должны воспринимать это как возможность больше узнать и научиться чему-то", — резюмировала канцлер.