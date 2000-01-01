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Эксперты: Будущее Сирии — в руках США, России и Турции | Фото: Thinkstock01.04 13:25   MIGnews.com

Эксперты: Будущее Сирии — в руках США, России и Турции

Текущая ситуация в Сирии и будущее этой страны во многом зависит от согласованности действий США, России и Турции. Так считают участники круглого стола “Треугольник США-Россия-Турция на фоне Сирии”, передает ”Анадолу”.

Эксперты отметили, что позиция Вашингтона по Сирии все еще не определена, однако диалог с Россией и Турцией может привести к политическому урегулированию конфликта.

“Тактика “жди и учитывай”, которой придерживалась администрация Барака Обамы, не дала положительных результатов. Продолжение этого курса лишь усугубит ситуацию в Сирии, пришли к выводу участники встречи.

“За последние 2,5 месяца американская армия использовала в районе Мосула на 20% больше боеприпасов, чем в бытность Барака Обамы”, — отметили эксперты, но добавили, что Белый дом и Конгресс все еще не едины во мнении по вопросу увеличения финансирования атак на террористов ИГ. Американская сторона не разработала четкого плана будущего устройства Ирака и Сирии после победы над ИГ, подчеркнул представитель США.

Круглый стол был организован вашингтонским офисом турецкого Фонда политических, экономических и общественных исследований. В обсуждениях приняли участие руководитель отдела исследования в сфере безопасности SETA Мурат Йешилташ, эксперт Атлантического совета США Файсал Итани, руководитель Центра политического и военного анализа Института Гудзона Ричард Уэйтс и исследователь Марк Перри.
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