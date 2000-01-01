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пресс-служба Кремля 02.04 00:39   MIGnews.com

Песков рассказал о похожих подходах Путина и Трампа

Подходы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа к международным отношениям очень похожи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что они оба настаивают на приоритете национальных интересов. “И они хорошо осознают, что в своих национальных интересах поддерживать хорошие отношения с партнером, убедиться в том, что данные отношения взаимовыгодны и что вы готовы учитывать мнения друг друга”, – сказал Песков в интервью телеканалу ABC.

Представитель Кремля также добавил, что Россия “довольно терпелива”, чтобы “понять подходы нынешней администрации США”.

По мнению Пескова, низкий уровень отношений России с США представляет опасность, и потому он выразил надежду на лучшее.
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