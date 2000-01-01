Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Натан Эшель: я - гордый дед `марокканских` внуков 01.03 08:41   MIGnews.com

Натан Эшель: я - гордый дед "марокканских" внуков

Советник Биньямина Нетаниягу Натан Эшель после скандала с записями его разговоров, в которых он говорит, что “не ашкеназим ненавидят всех” выступил с опровержениями.

Эшель заявил: "Я - гордый дед марокканских внуков. Мне стыдно за многие вещи, которые сотворили члены белого племени с выходцами с Востока, тем, какой ущерб нанесен их культурному наследию.. Люди Востока правы в своем гневе, и первым кто распознал эту несправедливость был Менахем Бегин. Мои слова вырваны из контекста с тем, чтобы причинить вред Ликуду”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:17
Настоящее значение слова «идиот»
10:09
В Тайбе застрелена молодая женщина
09:52
"Единственный вирус, который знает Нетаниягу - это расизм"
09:32
Турки выпустили 14 крылатых ракет по Идлибу
09:03
Беннетт признался в авиаударах Израиля в Сирии
08:48
"Кахоль Лаван" не отказываются от Объединенного списка
08:32
Нетаниягу ответил Либерману: это он доставлял деньги ХАМАСу
08:21
14 школьниц поехали в Италию и не прошли карантин
07:34
Яир Лапид: не отдадим этот мир фекалиям
07:21
Яир Нетаниягу заплатит компенсацию в четверть миллиона
07:10
"Спасибо Мандельблитту, рейтинг Биби подскочил на 20%"
06:39
Пожар в отеле Crown Plaza на Мертвом море
06:28
В Москве в бассейне из-за сухого льда погибли три человека
05:49
Роман Полански получил премию "Сезар" - привело к скандалу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus