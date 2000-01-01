01.03 08:41 MIGnews.com

Натан Эшель: я - гордый дед "марокканских" внуков

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Советник Биньямина Нетаниягу Натан Эшель после скандала с записями его разговоров, в которых он говорит, что “не ашкеназим ненавидят всех” выступил с опровержениями.Эшель заявил: "Я - гордый дед марокканских внуков. Мне стыдно за многие вещи, которые сотворили члены белого племени с выходцами с Востока, тем, какой ущерб нанесен их культурному наследию.. Люди Востока правы в своем гневе, и первым кто распознал эту несправедливость был Менахем Бегин. Мои слова вырваны из контекста с тем, чтобы причинить вред Ликуду”.