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Нетаниягу ответил Либерману: это он доставлял деньги ХАМАСу | Фото:01.03 08:32   MIGnews.com

Нетаниягу ответил Либерману: это он доставлял деньги ХАМАСу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу категорически отверг заявление лидера "НДИ" Авигдора Либермана про обещание королю Иордании не аннексировать иорданскую долину. Об этом сообщает JP.

"Это идеальная ложь", - сказал глава правительства 12 каналу. "Либерман может говорить то, что он хочет - он тот, кто доставил чемоданы с наличными в ХАМАС."

В субботу, 29 февраля, председатель НДИ Авигдор Либерман объявил, будто премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу успокоил короля Иордании Абдаллу II, что ему не о чем беспокоиться по поводу распространения суверенитета.

Он заявлял, что глава израильского правительства якобы заверил иорданского короля, что никакой "аннексии не будет", объяснив все заявления "просто выборами", передает Walla.

"Премьер-министр отправил сообщение и использовал систему безопасности для его передачи. Не волнуйтесь, это просто выборы, аннексии не будет", – сказал Либерман на мероприятии "Шабат-тарбут" в Холоне.


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