Нетаниягу ответил Либерману: это он доставлял деньги ХАМАСу
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу категорически отверг заявление лидера "НДИ" Авигдора Либермана про обещание королю Иордании не аннексировать иорданскую долину. Об этом сообщает JP.
"Это идеальная ложь", - сказал глава правительства 12 каналу. "Либерман может говорить то, что он хочет - он тот, кто доставил чемоданы с наличными в ХАМАС."
В субботу, 29 февраля, председатель НДИ Авигдор Либерман объявил, будто премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу успокоил короля Иордании Абдаллу II, что ему не о чем беспокоиться по поводу распространения суверенитета.
Он заявлял, что глава израильского правительства якобы заверил иорданского короля, что никакой "аннексии не будет", объяснив все заявления "просто выборами", передает Walla.
"Премьер-министр отправил сообщение и использовал систему безопасности для его передачи. Не волнуйтесь, это просто выборы, аннексии не будет", – сказал Либерман на мероприятии "Шабат-тарбут" в Холоне.