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Яир Нетаниягу заплатит компенсацию журналисту за клевету | Фото:01.03 07:21   MIGnews.com

Яир Нетаниягу заплатит компенсацию в четверть миллиона

Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, по решению магистратского суда Тель-Авива должен выплатить 286 000 шекелей (71 000 долларов США) в качестве компенсации бывшему редактору новостного сайта Walla Ави Алкалай в судебном иске о клевете.

Постановление было издано в пятницу, 28 февраля, и было обнародовано в субботу. Алкалай подал в суд на Яира Нетаниягу за то, что он выложил ряд постов в социальных сетях, где назвал журналиста "мошенником из фонда Векснера". Это группа, которую семья Нетаниягу обвиняет в финансировании левых неправительственных организаций и кампаний в сговоре с обвинением государства в отношении премьер-министра.

Нетаниягу не ответил на иск.

Адвокат Алкалая, Рон Левинталь, прокомментировал иск: "Прискорбно, что сначала ответчик недооценил истца, разместил вещи без рассмотрения, а затем проигнорировал суд и закон и не удосужился подать защиту. От сына премьер-министра можно было ожидать более высоких стандартов."

В серии постов в Твиттере Нетаниягу сообщил, что не знал о судебном процессе, и что он так и не получил повестку в суд. Он поделился письмом адвоката, который утверждал, что решение было связано с предстоящими выборами, и заявил, что подаст апелляцию.


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