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`Спасибо Мандельблитту, рейтинг Биби подскочил на 20%` 01.03 07:10   MIGnews.com

"Спасибо Мандельблитту, рейтинг Биби подскочил на 20%"

В записях разговоров советника Биньямина Нетаниягу Натана Эшеля, опубликованных Иланой Даян, прозвучала похвала юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблитту.

Эшель говорит: “То, что произошло во время прошлых выборов, так это, что к моему восторгу пришел Авихай и закричал  “это - преступник!” , и рейтинг подскочил на 20%”.

Эшель даже сравнил дела Нетаниягу с коррупционными расследованиями против Авигдора Либермана: “Это как Иветта.  Если вы не вор, то кто вы? Зачем вы сюда пришли? Они не понимают. что в политику не идут ради блага народа. В политику идут для того, чтобы красть, и чтобы доказать : ты - мужчина”.


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