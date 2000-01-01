01.03 07:10 MIGnews.com

"Спасибо Мандельблитту, рейтинг Биби подскочил на 20%"

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В записях разговоров советника Биньямина Нетаниягу Натана Эшеля, опубликованных Иланой Даян, прозвучала похвала юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблитту.Эшель говорит: “То, что произошло во время прошлых выборов, так это, что к моему восторгу пришел Авихай и закричал “это - преступник!” , и рейтинг подскочил на 20%”.Эшель даже сравнил дела Нетаниягу с коррупционными расследованиями против Авигдора Либермана: “Это как Иветта. Если вы не вор, то кто вы? Зачем вы сюда пришли? Они не понимают. что в политику не идут ради блага народа. В политику идут для того, чтобы красть, и чтобы доказать : ты - мужчина”.