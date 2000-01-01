02.03 06:25 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Операция Весенний Щит: Турция об огромных потерях Асада
Турецкое министерство обороны сообщило о начале операции “Весенний Щит”, направленной против сил армии президента Сирии Башара Асада.
Беннетт признался в авиаударах Израиля в Сирии
Министр обороны Нафтали Беннетт впервые подтвердил, что Израиль стоял за авиаударами в Сирии в ноябре, в результате которого погиб сын старшего командира поддерживаемой Ираном палестинской террористической группировки "Исламский джихад".
Нетаниягу пообещал суверенитет за несколько недель
За день до выборов в Израиле премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал, что в случае переизбрания он распространит суверенитет над частями иорданской долины "в течение нескольких недель".
Минздрав: идите голосовать, коронавирус – не опасен
Министерство здравоохранения просит израильскую общественность голосовать и осуществлять свои демократические права в преддверии национальных выборов завтра, несмотря на опасения по поводу Коронавируса.
Израиль изымает у ХАМАС 4 миллиона долларов
Министр обороны Израиля Нафтали Беннетт подписал приказ об аресте 4 миллионов долларов, которые были переданы из Ирана террористической организации ХАМАС в секторе Газа.
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