Коронавирус в Италии: Папа Римский отменил мероприятие

1 марта он впервые появился на публике со среды, 26 февраля. Во время своего обращения к верующим он дважды останавливал свою речь из-за кашля. Понтифик попросил паломников вознести молитвы за успех "духовных размышлений", которые начнутся вечером 1 марта в Ариччи.
Он также отметил, что всю следующую неделю посвятит духовным размышлениям в Ватикане. В Ватикане также заверяют, что у Папы Франциска – "легкое недомогание".
На фоне опасений по поводу вспышки коронавируса в Италии официальный представитель Маттео Бруни 28 февраля опроверг слухи о том, что понтифик болен.
"Нет никаких доказательств, которые могли бы привести давали повод говорить о какой-либо болезни, кроме легкого недомогания", – отметил он.
Стоит отметить, что Папа римский Франциск уже отменил ряд официальных мероприятий из-за простуды. До этого он никогда не отказывался от участия в таком количестве официальных событий за время своего семилетнего папства.