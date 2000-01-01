Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Коронавирус в Италии: Папа Римский отменил мероприятие | Фото:02.03 05:28   MIGnews.com

Коронавирус в Италии: Папа Римский отменил мероприятие

Папа Римский Франциск из-за простуды отказался от участия в традиционной неделе духовных размышлений во время Великого поста.

Об этом сообщает АР.

1 марта он впервые появился на публике со среды, 26 февраля. Во время своего обращения к верующим он дважды останавливал свою речь из-за кашля. Понтифик попросил паломников вознести молитвы за успех "духовных размышлений", которые начнутся вечером 1 марта в Ариччи.

Он также отметил, что всю следующую неделю посвятит духовным размышлениям в Ватикане. В Ватикане также заверяют, что у Папы Франциска – "легкое недомогание".

На фоне опасений по поводу вспышки коронавируса в Италии официальный представитель Маттео Бруни 28 февраля опроверг слухи о том, что понтифик болен.

"Нет никаких доказательств, которые могли бы привести давали повод говорить о какой-либо болезни, кроме легкого недомогания", – отметил он.

Стоит отметить, что Папа римский Франциск уже отменил ряд официальных мероприятий из-за простуды. До этого он никогда не отказывался от участия в таком количестве официальных событий за время своего семилетнего папства.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:25
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
04:11
Тарантино выбрал имя новорожденному сыну
02:56
Дочь Стивена Спилберга задержали за домашнее насилие
01:42
Тейлор Свифт примерила бороду и костюм в новом клипе
00:25
Мадонна упала во время выступления и заплакала
23:19
Коронавирус в Италии: 1700 заоаженных, 35 умерли
22:31
Криворукие террористы ненароком попали ракетой по Газе
22:15
Борис Джонсон снова женится и готовится стать отцом
21:40
Роспотребнадзор: первый случай заражения в Москве
21:22
СМИ: турки сравняли с землей авиабазу Асада
21:01
Коронавирус спасет окружающую среду
20:40
"Арабский список": Трамп мотивирует арабских избирателей
20:19
Израильтянин мог заразить коронавирусом десятки детей
19:58
Иран грозит Турции: мы – не Дамаск, Кремль слушать не станем
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus