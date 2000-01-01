01.03 19:37 MIGnews.com

Директор AIPAC: ложные друзья Израилю не нужны

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Любой политик, зарабатывающий электоральный рейтинг за счет демонизации Израиля, не может считаться другом этой страны.Об этом в воскресение, 1 марта, заявил генеральный директор AIPAC Говард Кор, передает интернет-издание The Jerusalem Post.По его словам, Израиль не может себе позволить развивать отношения с "ложными друзьями", а потому заявления и действия ряда американских политиков ставят под угрозу американо-израильскую дружбу, важности которой для обеих стран они совершенно не понимают."Нам пора бить тревогу. Дружеские отношения между США и Израилем оказались под угрозой, как и та работа, которую мы уже выполнили и продолжаем делать сейчас", - подчеркнул Кор.Он также отметил, что AIPAC, несмотря на двухпартийную поддержку, раскачивают с такой силой, с которой еще никогда не сталкивался."Такие политики говорят, что о поддержке права Израиля на существование, но это его право вообще не подлежит сомнению. Израиль – существует, и признание этого факта не делает кого-то настоящим другом этой страны. Они говорят, что поддерживают право Израиля на самооборону, но каждый раз, когда ЦАХАЛ этим правом пользуется, Иерусалим тотчас подвергается нападкам", - подчеркнул Кор.